Разведчик Рипер заявил об абсолютно проигрышном положении демократов в США

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Эксперт по разведке Георгий Рипер высказал мнение о том, что демократическая партия в США перед выборами президента находится в абсолютно проигрышном состоянии.
Тому, по его мнению, способствовали провальные дебаты нынешнего главы США Джо Байдена с его конкурентом Дональдом Трампом, а также инцидент с покушением на последнего. После покушения уровень Трампа стал для демократов недосягаем, считает специалист.
А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что говорить о победе Трампа на выборах слишком рано.
Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
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«Перевернуть абсолютно проигрышную для демпартии США ситуацию с выборами президента может что-то глобальное — например, катастрофа, эпидемия или война», — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт.
А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что говорить о победе Трампа на выборах слишком рано.
«Возможно, что демократы или администрация пойдут на такой беспрецедентный шаг, когда по состоянию здоровья Байден вообще подаст в отставку с поста президента. И тогда Камала Харрис автоматически станет президентом на оставшиеся месяцы. Её начнут сильно раскручивать, и тогда многое будет зависит от того, что она за это время успеет сделать. У демократов есть некоторый резерв», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
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Мелисса Тимофеева