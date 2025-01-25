NBC: Мексика отказалась принимать военный самолет из США с мигрантами на борту

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Мексика отказалась принять военный самолет из США, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — говориться в сообщении.
При этом причина отказа Мексики в приеме воздушного судна пока неизвестна. Напомним, что США уже задействовали военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Всего летело два самолета с около 80 людьми на каждом. Ожидается, что таким способом из Штатов выдворят порядка пяти тысяч человек.
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Иван Мусатов