NBC прогнозирует победу Трампа на праймериз в штате Нью-Йорк

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на очередных внутрипартийных выборах (праймериз). Об этом сообщает телеканал NBC.
Праймериз проводится демократами и республиканцами в штате Нью-Йорк. По результатам обработки 20% бюллетеней Трамп набрал 80% голосов
Главными соперниками соперникам экс-главы Штатов были бывший постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.
Отмечается, что Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы Америки.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года.
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Главными соперниками соперникам экс-главы Штатов были бывший постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года.
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Алина Юрчак