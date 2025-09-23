«Не идеология, а реальность»: Будапешт отверг план Трампа по давлению на Россию
Сийярто: требования Трампа по российскому газу нереалистичны
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что требование президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от российских энергоносителей нереалистично. Слова венгерского политика приводит РИА Новости.
Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН призвал европейские страны прекратить импорт энергоносителей из России. Он говорил о совместных мерах по давлению на РФ. Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести жёсткие пошлины против России и ожидает от европейцев соразмерных шагов.
Сийярто подчеркнул, что для Венгрии такие требования особенно нереалистичны. Он пояснил, что вопрос заключается не в идеологии.
«Реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом», — подчеркнул Сийярто.