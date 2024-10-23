Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

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Террористы, которые напали на объект турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, могли прорваться в служебные помещения и взять заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Согласно публикации, террористы могли захватить заложников. Перестрелка слышна до сих пор. По предварительным данным, двух террористов застрелили, а третий удерживает около 10 работников предприятия внутри здания.
Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.
Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках.
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Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.
Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках.
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Элина Позднякова