«Не могут или не хотят»: Названа главная проблема США в отношениях с РФ

09 февраля 2026, 15:37

Политолог Дудаков: переговоры РФ и США вступили в критическую фазу

Фото: Istock/rarrarorro

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты Америки испытывают сложности в воздействии на европейские страны. По его словам, Вашингтон сейчас не может убедить Украину и её сторонников принять условия соглашения, которое достигли на саммите в Анкоридже.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что переговоры между Россией и США вступают в критическую фазу.

«На текущий момент мы видим, что США имеют сложности с тем, чтобы оказывать давление на своих основных контрагентов. Это европейская партия войны и украинские лоббисты. Очевидные трудности образуются с тем, чтобы заставить европейцев и украинцев пойти на сделку, условия которой были согласованы ещё в Анкоридже», — заявил эксперт.