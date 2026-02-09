«Не могут или не хотят»: Названа главная проблема США в отношениях с РФ
Политолог Дудаков: переговоры РФ и США вступили в критическую фазу
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты Америки испытывают сложности в воздействии на европейские страны. По его словам, Вашингтон сейчас не может убедить Украину и её сторонников принять условия соглашения, которое достигли на саммите в Анкоридже.
В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что переговоры между Россией и США вступают в критическую фазу.
«На текущий момент мы видим, что США имеют сложности с тем, чтобы оказывать давление на своих основных контрагентов. Это европейская партия войны и украинские лоббисты. Очевидные трудности образуются с тем, чтобы заставить европейцев и украинцев пойти на сделку, условия которой были согласованы ещё в Анкоридже», — заявил эксперт.Политолог добавил, что Россия согласилась на компромиссное решение, но Соединённые Штаты либо не хотят, либо не могут в полной мере выполнить свою часть договоренностей.
Ранее Малек Дудаков оценил перспективу нормализации отношений России и США.