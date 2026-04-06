«Не может дотянуться»: почему США и Тегеран думают о перемирии

06 апреля 2026, 14:08

Американист Блохин: США и Иран идут на перемирие из-за ограниченных сил

Ограниченность собственных сил вынуждает США и Иран искать возможности для прекращения огня.





Об этом заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, попытки американского президента Дональда Трампа добиться смены режима в Тегеране обречены на провал без введения наземных войск, на что глава Белого дома идти не готов из-за высокой стоимости и непредсказуемых последствий.





«В тупике на самом деле и Тегеран, потому что не может дотянуться до Штатов. Он может добраться до американских интересов в регионе, до баз США и их союзников», — прокомментировал эксперт.