Президент Армении описал характер современных отношений с Россией
Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом РФ и стала ее полноценным партнером
Отношения между Арменией и Россией перешли от модели «старший-младший брат» к полноценному партнерству. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.
Он подчеркнул, что Ереван ожидает от Москвы уважения к его самостоятельным решениям.
«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. (...) Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — объяснил Хачатурян.Он указал, что Армения последовательно проводит курс на диверсификацию экономики и международных связей, не нарушая при этом обязательств перед ЕАЭС. Действия правительства соответствуют стратегии развития торговых отношений с разными странами и интеграции в многоформатные экономические пространства.
«Те условия, которые с ЕАЭС, — мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, — мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не создавалось», — добавил президент Армении.11 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Японии закрыть центры по техническому содействию в РФ. Она объявила, что правоохранительные органы зафиксировали много нарушений в работе этих организаций.
