Президент Армении описал характер современных отношений с Россией

12 сентября 2025, 00:04

Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом РФ и стала ее полноценным партнером

Фото: iStock/irgit

Отношения между Арменией и Россией перешли от модели «старший-младший брат» к полноценному партнерству. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.





Он подчеркнул, что Ереван ожидает от Москвы уважения к его самостоятельным решениям.





«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. (...) Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — объяснил Хачатурян.

«Те условия, которые с ЕАЭС, — мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, — мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не создавалось», — добавил президент Армении.