Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал постпред.Дипломат добавил, что многие города анклава разрушены до основания, больницы и школы «стерты с лица земли», дороги повреждены.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости незамедлительного допуска независимых следователей к местам массовых захоронений в Газе для установления всех обстоятельств смерти похороненных там палестинцев.
До этого «Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак