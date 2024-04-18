Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

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Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации.
«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», – заявил Небензя.Дипломат обратил внимание, что резолюция СБ ООН 2728, согласно которой Израиль должен был остановить огонь в Газе на время священного для мусульман месяца Рамадан, не выполнялась.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет безопасности ООН должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак