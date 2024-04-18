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Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля
18 апреля 2024, 00:18
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации.
«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», – заявил Небензя.
Дипломат обратил внимание, что резолюция СБ ООН 2728, согласно которой Израиль должен был остановить огонь в Газе на время священного для мусульман месяца Рамадан, не выполнялась.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет безопасности ООН должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Владимир Зеленский признал продвижение российских войск
18 апреля 2024, 01:05

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам Евросоюза на саммите в Брюсселе признал продвижение российской армии и попросил у западных партнеров поддержки. Об этом пишет ТАСС.
«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — заявил украинский лидер.
Президент отметил значительное превосходство российской армии в вооружении и попросил у Запада «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности технику, БПЛА и боеприпасы.

При этом Зеленский обвинил государства Евросоюза в промедлении с передачей Украине снарядов.

«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать», — отметил Зеленский.
Он также потребовал «ускорить реализацию договоренностей».

Ранее бывший депутат Верховной Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым
Маск: поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказать
18 апреля 2024, 00:46

Фото: istock / 3dmitry

Поражение Украины в конфликте с Россией — легко предсказывалось. Об этом заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х.
Бизнесмен так отреагировал на одну из записей в соцсети, в которой пользователь опубликовал два скриншота статей информагентства Politico. У первой был заголовок: «Украина побеждает — и меняется», а у второй «Украина движется к поражению».

К скриншотам пользователь добавил комментарий: «Как все начиналось и как все обстоит сейчас».

«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал публикацию Маск.
В ответном посте автор также выразил сожаление в связи с тем, что позицию предпринимателя за такой точный прогноз подвергли критике американские СМИ.

Ранее сообщалось, что Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
17 апреля 2024, 22:58

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы США. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.
По словам бывшего аналитика, Штаты начинают терять гегемонию в мире. Джонсон отметил, что попытки Вашингтона навредить РФ какими-либо способами только усиливают ее.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется.

Напомним, российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что весь однополярный миропорядок, который построен Западом, является абсолютно антидемократичным, лживым и лицемерным.

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Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС
17 апреля 2024, 22:40

Фото: сайт Кремля

Политолог Андрей Кортунов сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с диссидентом в Евросоюзе из-за проводимой Будапештом политики, которая всё чаще противоречит Брюсселю.
Так, специалист прокомментировал критические высказывания Орбана в адрес лидеров ЕС.

«Венгрия давно выступает в роли диссидента в Евросоюзе. Отношения Орбана с Брюсселем всегда были напряженными. Возможно, эти высказывания связаны с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые могут привести к изменению отношения сил внутри Евросоюза в пользу евроскептиков, националистов и правых популистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Он добавил, что европейские политики, в свою очередь, могут применить давление на Венгрию, однако сейчас делать этого не станут.

Ранее Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов.

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#отношения
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Малый ракетный корабль «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М»
17 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/NickolayV

Находящийся на заключительном этапе госиспытаний МРК «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М», сообщает пресс-служба Балтийского флота.
По данным пресс-службы, МРК «Буря» находится на заключительном этапе госиспытаний, проходящих в акватории Балтийского моря. Сами испытания признаны успешными, назначенная цель была поражена.

О сроках передачи корабля в состав Балтийского флота информации пока нет, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Корабль проекта 22800 «Каракурт»имеет общую длину 65 метров при максимальной ширине 10 метров и нормальной осадке 4 метра. Водоизмещение – 800 тонн. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль.

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#вмф
#россия
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США планируют отправить Украине тактические ракеты ATACMS
17 апреля 2024, 21:23

Фото: iStock/bpawesome

Законопроект о финансовой помощи Украине, рассматриваемый американским конгрессом предполагает, что США передадут Киеву тактические ракеты ATACMS.
Об этом сказано в документе, который опубликован 17 апреля на сайте палаты представителей. Там сообщается, что ракеты передадут Киеву после даты вступления в силу закона.

В случае, если президент США Джо Байден определит, что передача Украине ATACMS нанесет ущерб интересам нацбезопасности Вашингтона, то он может приостановить передачу этих ракет.

О своём решении ему необходимо будет проинформировать ряд комитетов американского конгресса, сообщается в документе.

Ранее президент Украины выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#ракета
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Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
17 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/DedMityay

Вашингтон обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Штатах. Об этом члены Конгресса США сообщили в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе», передает РБК.
В документе говорится о том, что Пекин «напрямую финансирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот». Конгресс США также предъявил обвинение Коммунистической партии Китая в помощи организациям КНР, которые якобы занимаются торговлей наркотиками и необходимыми для их производства элементами.

Отмечается, что продажа химических веществ-прекурсоров наркотика фентанила с максимально низкой наценкой привела к их «нескончаемым поставкам из КНР в Мексику», через которую, по мнению представителей Конгресса, они попадают в Штаты.

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#экспорт
#обвинение
#продажа
#китай
#наркотики
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Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
17 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/AlexLMX

Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется. В обращении руководителей призывают к новому режиму ограничительных мер Европейского союза.

Вооружение против враждебных российских действий должно осуществиться, как на национальном, так и на европейском уровне, говорится в документе.

Ранее в МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».

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#москва
#украина
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Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Великобритании
Telegraph: на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прозвучал взрыв
17 апреля 2024, 19:47

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Взрыв произошел на заводе боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Информации о пострадавших пока нет. Компания начала расследование.

Раннее власти Великобритании сообщили, что планируют передать Украине списанные автомобили, предназначенные для утилизации.

Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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