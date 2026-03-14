Небензя — о ближневосточном конфликте: Россия не одобряет атаки на гражданских
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в разговоре с RT, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, сообщил, что Москва не одобряет атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.
По его словам, Тегеран неоднократно заявлял о своей готовности нанести удар по американским базам в случае возникновения конфликта.
До этого в Госдуме оценили риски ядерной эскалации на Ближнем Востоке. Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что ядерная эскалация в конфликте на Ближнем Востоке станет началом «совершенного безумия».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой оказать гуманитарную помощь. В настоящее время ведется работа по организации ее транспортировки.
