31 декабря 2025, 17:42

Адвокат Фидиппова: европейская законопослушность заключается в отсутствии духа

Фото: istockphoto/arsenisspyros

Запад так и не сумел выстроить цивилизацию как взаимосвязанное взаимодействие трех ключевых сил — народа, управления, культуры и духовности.





Об этом в беседе с RuNews24.ru заявила адвокат Валерия Филиппова. По ее словам, для западной мировоззренческой модели показательно, что в этом «договоре» отсутствуют культура и духовность — то есть нормы, идеи и ценности, которые должны задавать критерии и обеспечивать связь между властью и обществом.



Отношения при этом определяются законом, а законы формирует власть. Знаменитая европейская законопослушность, как подчеркнула Филиппова, — следствие приоритета буквы закона над его духом, поскольку дух в такой системе фактически отсутствует.





«Деятельность власти и жизнь народа в странах ЕС — это абсолютно параллельные процессы, что позволяет нам говорить не только о недоцивилизационности, но и о недострановости», — сказала эксперт.