«Начал подозревать»: СМИ раскрыли, способен ли Трамп «очаровать» Путина

NYT: президент США Трамп сомневается в своей способности «очаровать» Путина
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров пришел к выводу, что мог переоценить свою способность «очаровать» российского коллегу Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).



В материале отмечается, что такое признание Трамп сделал в апреле — после завершения пасхального перемирия.

«Президент… начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина», — говорится в статье.

Ранее NYT также сообщала, что Украина весной согласилась на территориальные уступки. Уточнялось, что в марте Рустем Умеров, будучи министром обороны республики, отмечал маркером приемлемые для Киева границы.
Никита Кротов

