«Начал подозревать»: СМИ раскрыли, способен ли Трамп «очаровать» Путина
NYT: президент США Трамп сомневается в своей способности «очаровать» Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров пришел к выводу, что мог переоценить свою способность «очаровать» российского коллегу Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).
В материале отмечается, что такое признание Трамп сделал в апреле — после завершения пасхального перемирия.
«Президент… начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина», — говорится в статье.
Ранее NYT также сообщала, что Украина весной согласилась на территориальные уступки. Уточнялось, что в марте Рустем Умеров, будучи министром обороны республики, отмечал маркером приемлемые для Киева границы.