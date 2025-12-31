«Начал подозревать»: СМИ раскрыли, способен ли Трамп «очаровать» Путина

31 декабря 2025, 16:28

NYT: президент США Трамп сомневается в своей способности «очаровать» Путина

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров пришел к выводу, что мог переоценить свою способность «очаровать» российского коллегу Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).





В материале отмечается, что такое признание Трамп сделал в апреле — после завершения пасхального перемирия.





«Президент… начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина», — говорится в статье.