В Дагестане обвал грунта перекрыл автодорогу к 14 населённым пунктам
В Дагестане из-за обвала грунта перекрыли автодорогу к 14 населённым пунктам Рутульского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В единую дежурно-диспетчерскую службу Рутульского района поступила информация о временном закрытии движения на местной трассе «Кина — Гермец» в связи с обвалом верхового откоса.
В результате инцидента без транспортного сообщения остаются сёла Микик, Гелмец, Курдул, Хиях, Цахур, Согют, Муслах, Мишлеш, Корш, Дженых, Отдал, Колял, Мухах и Кусур. Объездной дороги нет. Спасатели уже начали расчистку с привлечением одной единицы спецтехники.
Ранее сообщалось об инциденте на северо-западе Москвы, где жители нашли предмет, похожий на гранату.
