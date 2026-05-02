В Дагестане обвал грунта перекрыл автодорогу к 14 населённым пунктам

Фото: Istock/philipimage

В Дагестане из-за обвала грунта перекрыли автодорогу к 14 населённым пунктам Рутульского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ​республике.



В единую дежурно-диспетчерскую службу Рутульского района поступила информация о временном закрытии движения на местной трассе «Кина — Гермец» в связи с обвалом верхового откоса.

В результате инцидента без транспортного сообщения остаются сёла Микик, Гелмец, Курдул, Хиях, Цахур, Согют, Муслах, Мишлеш, Корш, Дженых, Отдал, Колял, Мухах и Кусур. Объездной дороги нет. Спасатели уже начали расчистку с привлечением одной единицы спецтехники.

Ранее сообщалось об инциденте на северо-западе Москвы, где жители нашли предмет, похожий на гранату.

Ольга Щелокова

