«Позорно»: Трамп заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе теледебатов с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом заявил, что США теряют престиж на международной арене. Дебаты транслирует телеканал CNN.
Байден начал использовать электоральный процесс как оружие, отметил Трамп. Его главной целью является преследования политических оппонентов, а не ведение честной политики.
Как читает бывший глава государства, из-за «позорной» политики Байдена Штаты «перестали уважать».
Ранее Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках
Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам
Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
«Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира», — заявил Трамп.
Как читает бывший глава государства, из-за «позорной» политики Байдена Штаты «перестали уважать».
Ранее Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках
Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам
Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
Алина Юрчак