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Нетаньяху доложили об «осторожном оптимизме» перспектив сделки по Газе

17 августа 2024, 20:51
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Представители делегации Израиля по итогам переговоров в Катаре доложили израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху об «осторожном оптимизме» в отношении перспектив заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы кабмина.


Отмечается, что переговорная группа в субботу рассказала премьеру о статусе переговоров в Дохе. По словам переговорщиков наблюдается некий оптимизм касаемо возможного продвижения по сделке на основе обновлённого предложения США, которое опирается на план от 27 мая и включает в себе приемлемые для Израиля компоненты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен заключить сделку о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца предстоящей недели.

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#переговоры
В Италии отозвали своих журналистов с Украины после незаконного репортажа в Судже
Итальянская RAI отозвала журналистов с Украины после репортажа в Курской области
17 августа 2024, 21:11

Фото: iStock/bwb-studio

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов с Украины, которые снимали репортаж в городе Суджа Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания. При этом компания заявила, что не считает пересечение границы и съемки в России нарушением международного права.
«Исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в заявлении.
Руководство компании особенно обратило внимание, что не считает пересечение российской границы нарушением международного права, хотя по факту оно осуществлялось под прикрытием украинских боевиков и без получения разрешения от Москвы. Посещение Суджи назвали якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

До этого ФСБ возбудила уголовное дело в отношении этих журналистов за незаконное пересечение границы Российской Федерации.

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МАГАТЭ сообщило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после атаки дрона в субботу
17 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается после атаки беспилотника ВСУ в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ситуация с безопасностью стремительно ухудшается после того, как беспилотник украинских войск в субботу вбросил снаряд на дорогу по периметру площадки станции, где передвигаются сотрудники, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В результате удара дрона оборудование станции и сотрудники не пострадали, однако получила повреждения дорога между главными воротами станции. Место, куда упал снаряд, находится вблизи основных прудов-оросителей охлаждающей воды, а также примерно в 100 метрах от ЛЭП «Днепровская».

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Главред немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина
17 августа 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

Главный редактор немецкого журнала Compact, признанного якобы «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер заявил, что является сторонником президента России Владимира Путина. Об этом пишет агентство DPA.
Во время конференции правой партии «Альтернатива для Германии» он подчеркнул, что ему никто не запретит называть себя сторонником российского лидера.

После заявления Эльзессера все присутствующие начали аплодировать.

Также в ходе своего выступления главред журнала раскритиковал деятельность нескольких министров, в том числе и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса за политику страны в отношении России.

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#политика
#партия
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Французы оказались в шоке после видео с солдатами ВСУ в касках войск СС
Филиппо: видео с солдатами ВСУ в касках войск СС смутило участников телепередачи
17 августа 2024, 20:31

Фото: iStock/Angela Chestnova

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
«Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!», — написал Филиппо.
На видео, которое политик прикрепил к своему посту, ведущий телеканала смотрит кадры с украинскими военными в касках СС и говорит «эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», а позже один из участников передачи добавляет, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

Филиппо также добавил, что НАТО, действительно, неудобно, когда люди могут увидеть то, что происходит на самом деле.
«Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!», — отметил он.
Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.

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Киев сам решает, как использовать немецкое оружие под Курском, заявили в Германии
Глава Минфина ФРГ Линднер: Киев сам отвечает за немецкое оружие под Курском
17 августа 2024, 20:06

Фото: iStock/photosvit

Киевский режим сам отвечает за использование немецкого оружия в Курской области, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью швейцарскому радио SRF. По его мнению, Украина «реализует свое право на самооборону».
«Оружие перешло в зону ответственности Украины», — объявил Линднер.
Ранее немецкая газета FAS сообщила, что Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют. Блокировка на военную поддержку Киеву уже вступила в силу. Ожидается, что уже в скором времени ситуация для Украины резко ухудшится. По прогнозам, военная поддержка сократится почти в два раза в 2025 году, а к 2027 году снизится до менее чем одной десятой от нынешнего объёма поставок.

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Украинские мигранты устроили протест у консульства в Варшаве из-за паспортов
17 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/ablokhin

Украинские мигранты устроили акцию протеста у консульства своей страны в польской Варшаве из-за отказа в выдаче паспортов. Об этом пишет украинские издание «Страна», прикрепляя соответствующее видео.
Судя по кадрам, люди пришли с плакатами и транспарантами, на которых написано «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» и подобными. Вскоре к протестующим вышел сотрудник консульства и посоветовал писать обращение или возвращаться на родину.

Ранее похожая акция протеста прошла 28 июля во Вроцлаве.

Напомним, 22 апреля стало известно о решении киевского режима остановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые уехали за границу, мотивируя это тем, что граждане прячутся за рубежом от мобилизации. Чуть позже украинские власти запретили дипломатическим учреждениям Украины выдавать мужчинам от 18 до 60 лет обычные и заграничные паспорта.

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Всеукраинский совет церквей поддержал инициативу о запрете УПЦ
17 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление представители совета сделали во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Зеленским.
Они отметили, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.

В связи с этим они поддержали инициативу Зеленского о запрете УПЦ, у которой, как утверждают власти, имеются связи с Русской православной церковью (РПЦ) и Россией и целом.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит укрепить «духовную независимость» Украины.

Днём ранее депутаты Верховной рады внесли окончательные правки в законопроект о запрете УПЦ. Его вынесут на голосование уже на предстоящей неделе.

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#православие
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Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны РФ
17 августа 2024, 16:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Соответствующий указ президента о новом назначении опубликован на официальном портале правовой информации. В оборонном ведомстве Цивилёва будет курировать вопросы социальной сферы. Ранее она говорила, что, работая в фонде «Защитники Отечества», она уже набралась достаточного опыта в плане организации оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.

На протяжении всей трудовой биографии Цивилёва непрерывно повышала уровень образования в соответствии с занимаемыми должностями. В ее копилке знаний, помимо медицинского института, диплом РУДН по специальности «менеджмент здравоохранения», Государственного университета управления, где она получила специальность «управление организацией», а также РАНХиГС по профилю «мастер делового администрирования». В прошлом году чиновница получила учёную степень кандидата эконмических наук.

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Путин назначил Сергея Бутина на пост первого замминистра МИД РФ
17 августа 2024, 16:34

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бутина на пост первого заместителя министра иностранных дел России. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что Бутина освобождают от занимаемой должности и назначают на новую.

Указ вступил в силу с момента подписания 17 августа.

Сергей Бутин родился в 1964 году. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Владеет английским и японским языками. В начале карьеры работал на нескольких дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и в других странах, в частности, в Японии.

До назначения на пост первого замглавы МИД, с мая 2023 года был заместителем министра иностранных дел по вопросам кадровой работы и генерального секретариата.

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