Нетаньяху доложили об «осторожном оптимизме» перспектив сделки по Газе

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Представители делегации Израиля по итогам переговоров в Катаре доложили израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху об «осторожном оптимизме» в отношении перспектив заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы кабмина.
Отмечается, что переговорная группа в субботу рассказала премьеру о статусе переговоров в Дохе. По словам переговорщиков наблюдается некий оптимизм касаемо возможного продвижения по сделке на основе обновлённого предложения США, которое опирается на план от 27 мая и включает в себе приемлемые для Израиля компоненты.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен заключить сделку о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца предстоящей недели.
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Анастасия Чинкова