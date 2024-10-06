Нетаньяху предсказал последствия возможного запрета на поставки оружия Израилю

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Возможный запрет на оружейные поставки для Израиля усилит Иран и его союзников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, такое развитие событий усилит «ось зла» под руководством исламской республики.
«…поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла», — пояснили в канцелярии.
Премьер Израиля отметил, что действия его страны против шиитской «Хезболлах» дают возможность изменить обстановку в Ливане для безопасности, стабильности и мира.
Ранее сообщалось, что ночной удар по Газе со стороны Израиля унес жизни более 20 человек.
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Никита Кротов