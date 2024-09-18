Нетаньяху записал видеообращение после взрывов электроники в Ливане

Фото: istockphoto/butenkow
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил с обращением после серии взрывов электроники в Ливане. Обращение Нетаньяху вечером 18 сентября опубликовал официальный Telegram-канал МИД Израиля.
В видеообращении Нетаньяху пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание на севере страны, куда наносят удары силы «Хезболлы».
Это стало первым обращением премьер-министра после взрывов пейджеров, раций и другой электроники в Бейруте с 17 по 18 сентября.
Ранее Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном. По сообщению министра обороны страны Йоава Галанта, цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.
Читайте также:
«Политический театр»: Израиль отверг требование ООН покинуть Палестину
Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал премьер.
Это стало первым обращением премьер-министра после взрывов пейджеров, раций и другой электроники в Бейруте с 17 по 18 сентября.
Ранее Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном. По сообщению министра обороны страны Йоава Галанта, цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.
Читайте также:
«Политический театр»: Израиль отверг требование ООН покинуть Палестину
Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
Лия Мурадьян