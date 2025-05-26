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Неверно поняли: Макрон прокомментировал видео с пощёчиной от супруги

Макрон сообщил, что они с женой Брижит дурачились, а не ссорились
президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что во время визита во Вьетнам журналисты стали свидетелями семейной сцены: Брижит даёт пощёчину главе государства. По его словам, они с женой дурачились.
«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей», — заявил Макрон во время визита во Вьетнам.
Он добавил, что в интернете видео неправильно интерпретировали.

Ранее политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине.

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Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
Mash: президент Франции Макрон получил пощёчину от жены по прилёте во Вьетнам
26 мая 2025, 11:01

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию: во время визита во Вьетнам глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит. Всё действие засняли журналисты, видео опубликовал телеграм-канал Mash.
По данным канала, дверь в самолёте, на котором прилетел французский лидер, открыли раньше положенного времени, поэтому курьёзный случай смогли запечатлеть представители СМИ.


Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс провела расследование, касаемо жены Макрона, которое её привело к таким выводам: президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*.

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* движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
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В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией
Депутат Самхарадзе: надругательство над флагом РФ было спланированной провокацией
25 мая 2025, 21:38

Фото: iStock/macky_ch

Поведение надругавшегося со сцены над флагом России певца является спланированной провокацией, недостойной грузина. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе в личном блоге.
Политик заявил, что выходка певца не соответствует «поведению грузинского мужчины».

Самхарадзе подчеркнул, что произошедшее было целенаправленной и спланированной провокацией, за которую, вероятнее всего, заплатили.

К тому же, провокация была совершена накануне Дня независимости, который грузины отметят 26 мая.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором певец в Грузии осквернил флаг России во время музыкального фестиваля.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку ситуации.

Также произошедшее прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над триколором.

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Дмитрий Песков «пригрозил» журналистам тюрьмой перед выходом Владимира Путина
Песков в шутку пригрозил журналистам тюрьмой за разбитую скрипку
25 мая 2025, 17:00

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ в шутку пригрозил тюрьмой представителям СМИ, которые готовились к выходу российского лидера Владимира Путина в образовательном центре «Сириус», сообщил журналист Павел Зарубин.
Видеофрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» с репликой Пескова опубликовали «Вести» в Телеграм-канале.

Пресс-секретарь Путина обратил внимание, что зал заполнен различными экспонатами, среди которых находилась и старинная скрипка. Вдруг там начался ажиотаж перед появлением российского лидера, а репортеры и операторы были «готовы снести все».

«Кто уронит скрипку — сядет в тюрьму! Вы слышите?», — обратился Дмитрий Песков к журналистам.

Представители СМИ ждали Владимира Путина после его беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках.



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Трамп собирается депортировать украинцев-нелегалов из США вместе с арабами
25 мая 2025, 15:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Президент США Дональд Трамп расширил программу «добровольной» депортации нелегальных мигрантов, поставив украинцев наравне с выходцами из Ближнего Востока. Об этом сообщает «Взгляд».
По данным интернет-издания, участникам программы предлагают $1000 и оплату билета на родину, что гораздо дешевле, чем официальный арест, задержание и высылка (на одного человека выходит более 17 тысяч долларов).

В публикации отмечается, что при Байдене украинцы имели временный статус защиты, позволяющий им находиться в Соединенных Штатах. Однако уже летом Трамп может отозвать это разрешение.

Перед этим сообщалось, что выход американского лидера из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева.

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#депортация
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«Вино для друзей, дробовик для шакалов»: Китай ответил на призыв Дании разорвать связи с Россией
Sohu: Китай ответил пощечиной на призыв Дании разорвать связи с Россией
25 мая 2025, 10:01

Фото: iStock/Fotonen

После визита датского министра иностранных дел в Китай разразился дипломатический скандал. Ларс Лекке Расмуссен призвал Пекин прекратить сотрудничество с Москвой. Как сообщает Sohu, китайская сторона возмутилась таким заявлением.
«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — говорится в публикации.
По данным источника, во время встречи с главой МИД КНР Ван И датский политик проявил высокомерие, потребовав изменить отношение к Тайваню и разорвать связи с Россией. Китайский дипломат заявил, что именно страны НАТО являются главными поджигателями всех конфликтов.

Издание называет ответ Пекина «дипломатической пощечиной», подчеркивая, что Республика самостоятельно определяет приоритеты во внешней политике.

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