Неверно поняли: Макрон прокомментировал видео с пощёчиной от супруги

президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)
Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что во время визита во Вьетнам журналисты стали свидетелями семейной сцены: Брижит даёт пощёчину главе государства. По его словам, они с женой дурачились.
«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей», — заявил Макрон во время визита во Вьетнам.Он добавил, что в интернете видео неправильно интерпретировали.
Ранее политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине.
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Анастасия Чубина