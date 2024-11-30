Newsweek рассказал какие могут быть последствия от ядерного удара авиабомбой В83 США

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Американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.
После удара по Пхеньяну, по предположениям издания, погибнут около 1,3 миллиона человек, а ещё 1,1 миллиона будут ранены. Удар по столице Российской Федерации приведёт к высоким потерям — около 1,4 миллиона погибших и 3,7 миллиона пострадавших. В Пекине жертвами могут стать 1,5 миллиона, а где-то 3,3 миллиона граждан получат травмы.
Огненный шар от взрыва американской термоядерной авиабомбы B83 охватит площадь 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения будут территории площадью 175,34 квадратных километра — предположительно, там пострадают жилые здания и произойдут мощные пожары.
В результате огромных разрушений будут большие затруднения с эвакуацией и оказанием медицинской помощи жертвам удара. Инфраструктура, такая как дороги, мосты и здания, не будет в полной мере выполнять свои функции или сильно деформируется — это вызовет сложности с доставкой гуманитарной помощи и спасательных служб.
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Огненный шар от взрыва американской термоядерной авиабомбы B83 охватит площадь 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения будут территории площадью 175,34 квадратных километра — предположительно, там пострадают жилые здания и произойдут мощные пожары.
В результате огромных разрушений будут большие затруднения с эвакуацией и оказанием медицинской помощи жертвам удара. Инфраструктура, такая как дороги, мосты и здания, не будет в полной мере выполнять свои функции или сильно деформируется — это вызовет сложности с доставкой гуманитарной помощи и спасательных служб.
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Ольга Енгалычева