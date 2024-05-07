«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa
Владимир Путин 6 мая в заключительный раз встретился с российским правительством в его нынешнем составе. Через день после инаугурации президента кабинет министров официально уйдет в отставку, и начнётся формирование нового правительства.
Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с «Радио 1» сделал свои прогнозы по поводу обновления в правительстве.
Также политолог рассказал, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.
По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.
По мнению Калачева, разные слухи насчёт новых должностей министров распускаются, чтобы «оживить политический пейзаж».
Читайте также:
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента России
Путин присутствует на богослужебном молебне в Благовещенском соборе Кремля
«Я думаю, что все ключевые фигуры останутся на своих местах. Зачем ломать то, что работает? От добра добра не ищут. С моей точки зрения, главное — это то, что реформ правительство требуют в случае проведения существенных политических и экономических реформ. Но их не предполагается. Путин не собирается уходить, а, значит, место премьера не рассматривается как трамплин преемника к высшей власти. И, собственно говоря, правительство смогло в условиях санкций обеспечить рост российской экономики, оставить уровень благосостояния россиян на прежнем месте – мне кажется, что такое надо поощрять, а не наказывать. Поэтому я думаю, что Мишустин останется на своем месте», — отметил эксперт.
Также политолог рассказал, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.
По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.
«В одну и ту же реку дважды не ходят. Хотя мы знаем, что ничего невозможного в жизни нет, но сейчас Собянин на своём месте как мэр Москвы. С президентом он уже работал. Полагаю, что Собянин останется на посту мэра Москвы, сейчас будут выборы в Московскую городскую Думу — это очень важно. Собянин делает всё на должном уровне: социальный оптимизм, социальное самочувствие как следствие эффективной работы правительство Москвы», — сказал собеседник.
По мнению Калачева, разные слухи насчёт новых должностей министров распускаются, чтобы «оживить политический пейзаж».
Читайте также:
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента России
Путин присутствует на богослужебном молебне в Благовещенском соборе Кремля
Анастасия Бондарева