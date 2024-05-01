Норвегия выделит Украине помощь в размере 600 миллионов долларов

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Норвегия выделит новую помощь Украине в размере 600 миллионов долларов. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети X.
«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году», — сказано в публикации.Глава Незалежной добавил, что большинство денег используют для укрепления противовоздушной обороны.
В марте в кабмине Украины сообщили, что Норвегия предоставила Киеву финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала спецоперации.
Ранее сообщалось, что Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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