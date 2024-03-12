Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями

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Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» совершили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями. Об этом информирует Минобороны России.
«Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей», — сказано в сообщении.Во время полета экипажи МиГ-31 отработали воздушную дозаправку топливом. Истребители-перехватчики сопровождались самолетами Су-30СМ и Су-35С.
Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак