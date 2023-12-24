«Новые люди» единогласно выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ

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Съезд «Новых людей» принял единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее кандидатуру Даванкова уже предлагали съезду центральным советом партии.
Напомним, партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений. Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Нечаев подчеркнул, что после этого выдвинули единого кандидата на выборы президента России 2024 года.
Выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.
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Напомним, партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений. Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Нечаев подчеркнул, что после этого выдвинули единого кандидата на выборы президента России 2024 года.
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Екатерина Коршунова