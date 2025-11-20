В США раскрыли, как план Трампа по Украине коснется антироссийских санкций
Новый мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине включает снятие санкций с России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
При этом агентство не уточняет, какие именно ограничительные меры Вашингтон собирается отменить. Помимо этого, предложение Трампа содержит требование к Киеву уступить Москве территории на востоке Донбасса.
В статье говорится, что Владимир Зеленский получил сигналы от американской стороны о том, что должен принять условия сделки, предварительно одобренные Москвой.
Ранее портал Politico писал, что при разработке нового мирного плана по Украине команда Трампа не совещалась с европейскими союзниками.
