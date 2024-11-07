Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп

Требование республиканца Дональда Трампа к странам Североатлантического альянса об увеличении расходов на оборону может привести к краху НАТО или вызвать сопротивление Европы, что вынудит США покинуть блок. Об этом в своем материале для издания Bloomberg заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.