Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Требование республиканца Дональда Трампа к странам Североатлантического альянса об увеличении расходов на оборону может привести к краху НАТО или вызвать сопротивление Европы, что вынудит США покинуть блок. Об этом в своем материале для издания Bloomberg заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — сказано в статье.Дональд Трамп победил на американских выборах 5 ноября. Республиканец вступит в должность после инаугурации 20 января 2025 года.
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Никита Кротов