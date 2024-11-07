Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс

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Американский политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, который разоблачил беседу политика Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году, прошел в Конгресс. Об этом пишет Associated Press (AP).
«При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным (...) Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с 800 долларов в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США», — сказано в заявлении Виндмана.Виндман и его брат рассекретили разговор Трампа и Зеленского в 2019 году. Стало известно, Трамп при разговоре сказал, что «было бы здорово», если бы глава киевского режима изучил дело о коррупционной деятельности в украинской республике, фигурантом которого был сын Джо Байдена Хантер. Сам Байден был тогда кандидатом в президенты США.
Виндман дал тогда показания против Трампа по делу об импичменте.
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