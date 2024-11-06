Стало известно, кто лидирует в колеблющихся штатах на выборах в США

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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис занимает лидирующую позицию на выборах президента Соединенных Штатов в одном из ключевых колеблющихся штатов — Северной Каролине.
По данным телеканала CNN, после подсчёта первых протоколов она набирает 67,5% голосов. Ее оппонент республиканец Дональд Трамп набрал 36,4%.
Кроме того, действующая вице-президент показала отрыв в Висконсине с 47% голосов, Джорджии (49%), Северной Каролине (43%) и Мичигане (48%). Трамп побеждает в Неваде (47%) и Пенсильвании (47%). В Аризоне у обоих кандидатов фиксируют ничью с показателями 46% голосов.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Также сообщалось, что в штатах Индиана и Кентукки по предварительным данным лидирует Дональд Трамп. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, действующая вице-президент показала отрыв в Висконсине с 47% голосов, Джорджии (49%), Северной Каролине (43%) и Мичигане (48%). Трамп побеждает в Неваде (47%) и Пенсильвании (47%). В Аризоне у обоих кандидатов фиксируют ничью с показателями 46% голосов.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Также сообщалось, что в штатах Индиана и Кентукки по предварительным данным лидирует Дональд Трамп. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак