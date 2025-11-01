Обозреватель Ясинский: Венесуэле надо быть готовой ко всему

01 ноября 2025, 17:21

Фото: iStock/masterSergeant

Венесуэле не надо было запрашивать военную помощь у России, поскольку между странами уже существует межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве. Об этом рассказал политический обозреватель, эксперт по странам Латинской Америки Олег Ясинский.





31 октября газета Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил просьбы о поставках вооружений России, Китаю и Ирану. По данным издания, у России он запросил ракеты, радары и модернизированные самолёты.







«У Венесуэлы и России уже существует межгосударственный договор о стратегическом партнерстве, который был ратифицирован недавно. Мы знаем, что в Венесуэле есть российское оружие, в стране работают российские военные специалисты», — отметил Ясинский в беседе с Общественной Службой Новостей.