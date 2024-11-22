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В Пентагоне обеспокоены российским гиперзвуковым оружием

Пентагон: США обеспокоены применением Россией ракеты «Орешник»
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения. Заявление прозвучало после удара российскими ракетами «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш».
Сингх отметила, что Россия предупредила США о предстоящем пуске незадолго до атаки. Удар был нанесен по стратегическому предприятию, известному производством ракетной техники.

Применение гиперзвукового оружия вызывает серьезную обеспокоенность американской стороны, подчеркнула представитель Пентагона.



Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».

Президент Владимир Путин дал обещание, что в случае будущего применения «Орешника» Москва будет заранее предупреждать мирных граждан территорий, которые могут оказаться в зоне воздействия.

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Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах
22 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/vadimrysev

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
В своем Telegram-канале она отметила, что на протяжении двух лет ее спрашивают, когда закончится конфликт.

«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — резюмировала Симоньян.
Президент Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свое вооружение для атак на территорию РФ. Он также сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник», удар которой был нанесен по промышленному комплексу в Днепропетровске.

Симоньян опубликовала цитату из вышеупомянутого обращения Путина и отметила, что развитие дальнейших событий зависит от решительности сторон, а уверенности в себе России как раз всегда хватало.

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Путин выступил с заявлением об ответе РФ на удары западных ракет по стране
21 ноября 2024, 23:30

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что удары ракетами, изготовленными за рубежом, неизбежно привели к вовлечению других стран в конфликт, передает пресс-служба Кремля.


Об ответе России на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow


19 ноября объекты в Брянской области подверглись атаке шести ракет ATACMS, а 21 ноября удары по Курской области нанесли системы Storm Shadow. Российские системы ПВО успешно отразили обе атаки, избежав жертв и разрушений.

Путин отметил, что использование таких вооружений невозможно без специалистов из стран-производителей.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сообщил президент.

Об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» и ее характеристиках


В зоне спецоперации прошли успешные испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Она была использована для атаки промышленного комплекса в Днепропетровске, где производится военная техника.

«Орешник» оснащен гиперзвуковым снарядом, движущимся со скоростью 10 Махов (2,5–3 км/с), что делает его недосягаемым для современных ПВО. Эти испытания стали ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.


Об угрозах глобального конфликта из-за действий США


Вашингтон, по мнению Путина, своими действиями подталкивает мир к глобальному конфликту. Разрыв США в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал важным фактором разрушения системы международной безопасности.

Президент напомнил, что Россия всегда предпочитала решать любые спорные вопросы мирным путем, но она готова к любому развитию событий и будет действовать решительно.

«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — заявил президент.
Путин также уточнил, что цели для испытаний российских ракет будут определяться исходя из угроз для страны.


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Медведев поделился кадрами удара ракетой «Орешник»
21 ноября 2024, 22:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
На своей странице в социальной сети Х заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись, на которой новейшая ракета «Орешник» наносит удар по «Южмашу».

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — добавил политический деятель.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Российский лидер сказал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.


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#удар
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Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года
21 ноября 2024, 21:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по путепроводу в Аникеевке через железнодорожные пути Рижского направления МЖД планируют в конце года. Такой срок назвали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Сейчас строители приступили к укладке асфальта на подходах к искусственному сооружению со стороны Волоколамского шоссе. Завершён монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода. Суммарная масса металлоконструкций превышает 1,1 тыс. тонн. Строительная готовность путепровода составляет 70%. Открыть движение нему планируется в конце года», – пояснили в ведомстве.
Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки протяжённостью 1,4 км. Длина самого путепровода – 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».

Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В Госдуму внесли законопроект о расторжении ядерно-экологической программы
21 ноября 2024, 21:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Текст документа представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
В законопроекте предлагается предлагается денонсировать указанные соглашение и протокол, которые были подписаны в Стокгольме 21 мая 2003 года.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам осуществить ревизию международных соглашений, определить среди них устаревшие и невыгодные для России. По итогу этой работы будут найдены соглашения, которые дают ряд привилегий для враждебных стран, и подготовить их к расторжению.

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#правительство
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Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности
Песков: РФ не обязана уведомлять кого-то о пуске ракеты средней дальности
21 ноября 2024, 21:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия заранее не направляла уведомление США или другим странам о применении новейшей ракеты «Орешник», поскольку таких обязательств нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что никаких нотификаций не было, поскольку у российской стороны нет соответствующего обязательства в отношении ракет средней дальности.

По словам Пескова, такие действия России полностью соответствуют международным стандартам.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин выступил со специальным видеообращением в связи с нанесением ударов ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Глава государства отметил, что испытания новейшей ракеты «Орешник» прошли успешно.

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#конфликт
#испытания
#владимир путин
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Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера
21 ноября 2024, 20:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт приобрёл элементы глобального характера. Об этом глава государства сообщил в ходе своего видеообращения.
В четверг президент выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по территории России, которые были нанесены западным дальнобойным оружием.

Путин отметил, что Россия будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой принимают прямое участие западные государства. При этом он добавил, что применение Украиной дальнобойного оружия не повлияет на ход СВО.

Также глава государства обратился к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». По его словам, Россия предпочитает мирные пути, однако готова к любому развитию событий.

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#конфликт
#россия
#украина
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Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне
Посол РФ в Лондоне: Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине
21 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/nevenmn

Многочисленные воинственные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
По его словам, изначально Стармер не позволял себе откровенно воинственных заявлений, однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он начал настаивать на том, что Запад, включая Великобританию, должен наращивать военный потенциал и предоставлять Украине больше помощи. Это, отметил Келин, говорит о том, что британский премьер не осознаёт реальную ситуацию на Украине, где дела на самом деле обстоят совершенно по-другому.

Также он подчеркнул, что Великобритания обязалась ежегодно выделять на поддержку Украины по три миллиарда фунтов стерлингов на фоне многомиллиардной «дыры» в бюджете. Кроме того, Британия стала первой страной, которая поставила Украине западные танки.

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#украина
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#танки
#всу
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Американист Дудаков объяснил планы Зеленского по разработке ресурсов
21 ноября 2024, 19:43

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, объясняется стремлением украинской власти хоть как-то заинтересовать приходящих к власти в Штатах республиканцев.
«Сейчас приходят республиканцы, прагматики, и здесь украинские лоббисты уже пытаются задействовать другую карту, такую более прагматичную, о том, что якобы нужно помогать Украине ради того, чтобы потом была возможность осваивать некие колоссальные ресурсы», — пояснил в беседе с RT Дудаков.

А политолог Иван Мезюхо объяснил, почему Киев поменял свою воинственную риторику на «воинственно-дипломатическую», в частности, касательно Крыма.

«Он боится президентства Дональда Трампа, так как тот для него означает политическую неопределенность, что для киевского режима может выразиться в том числе и проблемами с поставками американского вооружения Украине и финансовой помощью», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.

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#сша
#политолог
#депутат
#вооружения
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