В Пентагоне обеспокоены российским гиперзвуковым оружием

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Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения. Заявление прозвучало после удара российскими ракетами «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш».
Сингх отметила, что Россия предупредила США о предстоящем пуске незадолго до атаки. Удар был нанесен по стратегическому предприятию, известному производством ракетной техники.
Применение гиперзвукового оружия вызывает серьезную обеспокоенность американской стороны, подчеркнула представитель Пентагона.
Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
Президент Владимир Путин дал обещание, что в случае будущего применения «Орешника» Москва будет заранее предупреждать мирных граждан территорий, которые могут оказаться в зоне воздействия.
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Применение гиперзвукового оружия вызывает серьезную обеспокоенность американской стороны, подчеркнула представитель Пентагона.
Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
Президент Владимир Путин дал обещание, что в случае будущего применения «Орешника» Москва будет заранее предупреждать мирных граждан территорий, которые могут оказаться в зоне воздействия.
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Мария Моисеева