Объявили нового губернатора НАО
Главой Ненецкого автономного округа выбрали врио губернатора Ирину Гехт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя окружного законодательного собрания Александра Чурсанова.
По его словам, за кандидатуру Гехт проголосовали 16 депутатов. Чиновницу избрали на пять лет. Губернатора выбирают депутаты окружного парламента из трёх кандидатур, предложенных президентом.
На этот раз глава государства Владимир Путин выдвинул Ирину Гехт, депутата окружного собрания Михаила Райна и депутата совета муниципального района «Заполярный район» Татьяну Антипину. Новоиспеченную руководительницу НАО назначали врио главы региона 18 марта. Ранее, с мая 2024 года по январь 2025 года, она возглавляла правительство Запорожской области.
14 сентября в 44 регионах России идет последний день выборов губернаторов, руководителей региональных парламентов и других должностных лиц. Первые результаты ожидаются после 20:00 по местному времени. В ряде субъектов, в том числе в Татарстане, голосование началось именно 14 сентября.
