Объявили нового губернатора НАО

14 сентября 2025, 12:30

ТАСС: главой Ненецкого автономного округа выбрали Ирину Гехт

Фото: istockphoto/Diy1

Главой Ненецкого автономного округа выбрали врио губернатора Ирину Гехт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя окружного законодательного собрания Александра Чурсанова.