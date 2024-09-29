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Очередь к Лаврову в ООН назвали признаком ослабления Запада

Журналист Боуз: очередь к Лаврову после речи в ООН показывает ослабление Запада
29 сентября 2024, 10:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Очередь к главе российского МИД Сергею Лаврову после выступления в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на ослабление влияния Запада. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В публикации журналист приложил снимок российского министра и других дипломатов, подписав его «Изолированная Россия». По словам Боуза, якобы изоляция РФ является еще одной фантазией ослабленной гегемонии Запада.

В рамках выступления на ГА ООН Лавров отметил, что РФ не отказывается от диалога с Западом, а также выдвигает идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.



Ранее сообщалось, что брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#радио 1
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#изоляция
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#рф
Глава Пентагона в ярости: Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент
ABC News: Израиль в последний момент предупредил США об ударе по Насрулле
29 сентября 2024, 10:57

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Израиль в последний момент предупредит США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насрулле. Это привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, заявил телеканал ABC News.
Отмечается, что Остин пришёл в ярость, когда глава Минобороны Израиля Йоав Галант в последний момент заявил ему о Насрулле.

Недовольство главы Пентагона, как утверждает телеканал, связано с тем, что нанесение удара по Насрулле грозило огромными рисками, в первую очередь военным ответом, к которому США не успели бы подготовиться.

ВВС Израиля с прошлой недели ведут массированные удары по военным объектам «Хезболлах» в Израиле. В результате одного из таких ударов по Бейруту был ликвидирован генсек шиитского движения Хасан Насрулла.

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#израиль
#сша
#политика
#пентагон
#гибель
#ливан
#удар
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МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»
МИД КНР выступил против действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана
29 сентября 2024, 10:46

Фото: iStock/Fotonen

Китай выступает против нарушающих суверенитет и безопасность Ливана действий, а также тех, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил в МИД КНР, комментируя в сообщении на своём сайте убийство генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
Также в заявлении указано, что Пекин категорически против любых действий, которые вредят мирным жителям.

Китай выразил глубокую обеспокоенность ростом напряжённости в Ливане. В связи с этим власти призывают заинтересованные в конфликте стороны, в первую очередь Израиль, незамедлительно принять меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего распространения конфликта и выхода его из-под контроля.

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#китай
#израиль
#ливан
#конфликт
#мид
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В Херсонской области раскрыли судьбу активов украинских олигархов
Сальдо: активы украинских олигархов переданы в оперативное управление
29 сентября 2024, 10:09

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе оставленных в регионе активов украинских олигархов.
В настоящее время в регионе действует механизм признания такого имущества бесхозным с дальнейшей передачей его в оперативное управление, заявил глава области в беседе с РИА Новости.

Ранее Сальдо в интервью агентству сообщил, что российские военные вытеснили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. При этом сейчас мелкие группы украинских солдат продолжают совершать попытки высадок в дельте Днепра на фоне снижения активности ВСУ на Херсонском направлении. После он заявил об ослаблении ВСУ в регионе.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#активы
#украина
#россия
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Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике
В ГД в октябре внесут 5 законопроектов о совершенствовании миграционной политики
29 сентября 2024, 09:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что соответствующими законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, которое незаконно находится на территории России, обстоятельством, отягчающим наказание. Уточняется, что наказание будет установлено в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, денежного штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а также лишения права занимать определенные посты.

Володин подчеркнул, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот фиктивной документации. За данное преступление будут вменять денежный штраф, а также лишать свободы сроком от 2 до 6 лет.

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#права
#наказание
#меры
#володин
#мигранты
#госдума
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Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подаренной Лавровым брошью
29 сентября 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН, передает ТАСС.
В июле текущего года глава российского МИД находился в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии АСЕАН. Во время его визита Марсуди сказала представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, что ей нравится ее брошь и попросила отправить такую же.

Выяснилось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда Лавров пообещал индонезийскому министру прислать такую же брошь.

В своей речи Марсуди на полях ГА ООН отметила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2029-2030 годы.

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#индонезия
#мид рф
#сергей лавров
#оон
#дипломат
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Во Франции высказались о поездке Зеленского в США
Филиппо: Зеленский не добился цели во время поездки в США на ГА ООН
29 сентября 2024, 06:42

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь ни одной цели во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в США. Такую оценку поездке Зеленского дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Украинский президент возвращается в Киев с пустыми руками», – подчеркнул он.

Филиппо также отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали Украине разрешения на атаку с применением оружия дальнего радиуса действия вглубь территории Российской Федерации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «одуматься» в преддверии визита украинского лидера в США.

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#владимир зеленский
#франция
#сша
#украина
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На Западе предрекли крах ЕС в связи с помощью Украине
Журналист Боуз: жизнеспособность Евросоюза терпит крах в связи с помощью Украине
29 сентября 2024, 06:28

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

ЖизнеспособностьЕвропейского союза (ЕС) продолжает подрываться финансовой и военной помощью Украине, которая не является и никогда не будет членом ЕС. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не будет его членом. Это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов», – написал он.

Боуз также отметил, что поддержка Киеву со стороны ЕС показывает всему миру, что Брюссель теперь является лишь продолжением «политической руки НАТО».

Ранее Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден сделал противоречивые заявления о вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.

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#нато
#ес
#украина
#киев
#подделка
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В США заявили о предупреждении Израиля незадолго до убийства Насраллы
29 сентября 2024, 06:08

Фото: сайт Белого дома США

Соединенные Штаты предупредили Израиль об опасности региональной войны, если лидер движения «Хезболла» в Ливане Хасан Насралла будет ликвидирован. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
Согласно сообщению, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от нападения. В нем также говорится, что еврейское государство планировало устранить Насраллу до нападения палестинской боевой организации ХАМАС в октябре 2023 года. По мнению издания, Израиль надеялся избежать удара по «Хезболле».

Ранее Байден назвал ликвидацию Хасана Насраллы мерой справедливости. Он также выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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#джозеф байден
#сша
#ливан
#израиль
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Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана
Байден: пришло время для прекращения огня на границе Израиля с Ливаном
29 сентября 2024, 03:10

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на границе Израиля и Ливана должно быть установлено прекращение огня. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.
«Пришло время для прекращения огня», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана.

Американский лидер также отметил, что Вашингтон ответил на попытки атаковать ракетами американские военные корабли в Красном море.

Ранее Джо Байден назвал убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой справедливости. Он выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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#сша
#джозеф байден
#израиль
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