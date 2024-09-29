Очередь к Лаврову в ООН назвали признаком ослабления Запада

Фото: сайт Кремля
Очередь к главе российского МИД Сергею Лаврову после выступления в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на ослабление влияния Запада. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В публикации журналист приложил снимок российского министра и других дипломатов, подписав его «Изолированная Россия». По словам Боуза, якобы изоляция РФ является еще одной фантазией ослабленной гегемонии Запада.
В рамках выступления на ГА ООН Лавров отметил, что РФ не отказывается от диалога с Западом, а также выдвигает идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Ранее сообщалось, что брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В рамках выступления на ГА ООН Лавров отметил, что РФ не отказывается от диалога с Западом, а также выдвигает идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Ранее сообщалось, что брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова