Офис Зеленского намерен обратиться в КС по легитимности Зеленского после 20 мая

Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы получить разъяснения о легитимности лидера страны после 20 мая, после истечения срока действия его полномочий. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.
«Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации», - говорится в статье.
При этом утверждается, что офис Зеленского хочет узнать у Конституционного суда, возможно ли провести выборы президента во время военного положения в стране, и сохранит ли нынешний президент свои полномочия после 20 мая.
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