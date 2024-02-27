Офис Зеленского намерен обратиться в КС по легитимности Зеленского после 20 мая

Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы получить разъяснения о легитимности лидера страны после 20 мая, после истечения срока действия его полномочий. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.