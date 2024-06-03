Офис Зеленского не будет обращаться в КС по поводу легитимности президента

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Оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Об этом заявила заместитель главы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истёк в 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и трудности, связанные со всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что выборы сейчас были бы «несвоевременными».
В интервью украинскому изданию «Бабель» Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями. По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.
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