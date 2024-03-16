Омский губернатор Хоценко стал волонтёром и поработал водителем у избиркома

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко несколько часов проработал водителем у избирательной комиссии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что работал водителем и выезжал по заявкам жителей на дом. Сначала он посетил семью Журавлёвых, которые не могут прийти на избирательный участок, поскольку им не с кем оставить детей. Они высоко оценили возможность приглашения УИК домой, назвав такую услугу очень удобной.
Затем губернатор посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Она, как истинный патриот, понимает важность участия в президентских выборах. Хоценко призвал брать пример со старшего поколения.
Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.
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Анастасия Чинкова