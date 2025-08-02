Трамп оправдал размещение атомных подлодок необходимостью защитить американцев
Президент США Дональд Трамп объяснил решение о направлении атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» необходимостью «защиты» американских граждан. Он заявил журналистам, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вынудил его принять это решение своими «угрозами».
Трамп подчеркнул важность осторожности в сложившейся ситуации.
«Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — передает слова американского президента РИА Новости.Президент США Дональд Трамп также указал, что Соединенные Штаты «готовы» к ситуациям, которые потребуют обсуждения ядерного оружия.
«Он (Медведев) говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — заявил Трамп.Напомним, что в понедельник бывший президент РФ заявлял, что игрой ультиматумов республиканец ведет к войне. В ответ хозяин Белого дома порекомендовал Медведеву быть аккуратней в своих заявлениях.
Перед этим американский лидер заявлял, что введет в отношении России пошлины в 100%, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней. Позже он сократил срок до десяти дней.