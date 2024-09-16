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Двойные стандарты и лицемерие Запада при трактовке международного права не могут продолжаться и дальше, сказал в рамках брифинга Специальный докладчик по вопросу содействия установлению справедливого и демократического международного порядка Джордж Катругалос.
Он отметил, что применение Западом правил отличается от конфликта к конфликту, хотя сами правила не отличаются.
Таким образом Катругалос ответил на вопрос о том, почему западные государства применяют множество санкций к РФ, но ни одной к Израилю, несмотря на то, что в Газе гораздо больше жертв среди гражданских.
Ранее в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область.
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«…И мы не можем продолжать мириться с такими двойными стандартами и лицемерием», — цитирует Специального докладчика РИА Новости.
Таким образом Катругалос ответил на вопрос о том, почему западные государства применяют множество санкций к РФ, но ни одной к Израилю, несмотря на то, что в Газе гораздо больше жертв среди гражданских.
Ранее в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область.
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Никита Кротов