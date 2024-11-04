Оппозиционер Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии с 51,81% голосов

Александр Стояногло (фото: РИА Новости/Родион Прока)
Кандидат от оппозиции Александр Стояногло лидирует на выборах президента в Молдавии с результатом 51,81% голосов. Об этом сообщает молдавская ЦИК после обработки 90% протоколов. Действующий президент Майя Санду, согласно данным, набирает 49,19%.
Центральный избирком также отмечает, что за рубежом итоги голосования сильно отличаются — по итогам обработки 6% протоколов Санду вышла вперед с 62% голосов, у Стояногло 37%.
Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.
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