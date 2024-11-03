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В Молдавии закрылись избирательные участки для голосования в рамках второго тура выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости. Явка, по информации ЦИК, составила 54,07%.
Ведомство отмечает, что по данным к завершению голосования в 21:00 избирательные участки всего посетили порядка 1,7 млн граждан, что выше результатов первого тура, где явка составила 51,67%.
В молдавской полиции заявили, что за сегодня, 3 ноября, зафиксировали 191 нарушение — фотосъемку бюллетеней, агитацию, подкуп избирателей, подвоз избирателей, демонстрации и повреждение бюллетеней.
Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.
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В молдавской полиции заявили, что за сегодня, 3 ноября, зафиксировали 191 нарушение — фотосъемку бюллетеней, агитацию, подкуп избирателей, подвоз избирателей, демонстрации и повреждение бюллетеней.
Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.
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Данил Пономарев