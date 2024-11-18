Оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства

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Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности главы государства исполнял действующий вице-президент Бадра Гунба. Но они готовы пойти на это только в случае ухода правительства в отставку.
Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками, передаёт ТАСС.
По словам Ардзинбы, такой шаг необходим для того, чтобы на предстоящих президентских выборах административный ресурс не был задействован в пользу представителя действующей власти.
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«На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть», — сказал он.
По словам Ардзинбы, такой шаг необходим для того, чтобы на предстоящих президентских выборах административный ресурс не был задействован в пользу представителя действующей власти.
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Александр Бойцов