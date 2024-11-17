Оппозиция Грузии будет продолжать протест в центре Тбилиси

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свой визит в Азербайджан на климатический саммит ООН в Баку из-за того, что Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. При этом официальной причиной отмены визита израильского лидера, как отмечается, назвали «соображения безопасности».