Оппозиция Грузии будет продолжать протест в центре Тбилиси

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В Тбилиси оппозиционеры собираются продолжать протестовать против итогов выборов в парламент Грузии, проинформировало РИА Новости.
Представители оппозиционной партии «За перемены» совместно со сторонниками расставляют палатки в центре столицы республики. Палатки устанавливают перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в Тбилиси, но находившиеся там люди перемещаются к университету — они хотят присоединиться к протестующим.
В центре столицы уже образовались крупные пробки. Лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия объявил, что акция с перекрытием дорог будет продолжаться не меньше суток. Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Григол Вашадзе сказал, что происходящее — «предупредительный мирный протест».
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