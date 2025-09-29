Оппозиция опережает партию Санду на выборах в Молдавии
Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, опережают партию «Действия и солидарности» (ПДС), основанную президентом Майей Санду, на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК после обработки 99,95% голосов.
Правящая партия набрала 44,13%, а Патриотический блок получил 28,26% голосов. Блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,21%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,73%. В сумме оппозиционные партии набрали 49,55% голосов, опередив главного оппонента более чем на 5%.
Ранее лидеры Патриотического блока объявили о своей победе на выборах и начали пикетировать здание Центральной избирательной комиссии, требуя предотвратить возможные фальсификации при подсчете голосов. В тоже время бывший президент страны Игорь Додон, возглавляющий партию социалистов, заявил, что ПДС не устраивают результаты выборов, и она может попытаться отменить их.
Читайте также: