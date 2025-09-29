Оппозиция опережает партию Санду на выборах в Молдавии

29 сентября 2025, 04:30

ЦИК Молдавии сообщил о лидерстве оппозиции на парламентских выборах

Фото: istockphoto / Iuri Gagarin

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, опережают партию «Действия и солидарности» (ПДС), основанную президентом Майей Санду, на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК после обработки 99,95% голосов.