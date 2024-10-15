В Кремле сделали заявление о выборах в Грузии

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Запад пытается вмешаться в грузинские выборы, и РФ это видит, проинформировал журналистов на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается это сделать.
Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Депутаты избираются на четыре года. Грузинский парламент предусматривает 150 мест. Среди кандидатов значатся Ираклий Кобахидзе от Грузинской мечты, Тинатин Бокучава от Единого национального движения и Мамука Хазарадзе от партии Лело для Грузии.
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