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В Кремле сделали заявление о выборах в Грузии

Песков: РФ видит попытки со стороны Запада вмешаться в грузинские выборы
15 октября 2024, 12:50
Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Запад пытается вмешаться в грузинские выборы, и РФ это видит, проинформировал журналистов на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается это сделать.



Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Депутаты избираются на четыре года. Грузинский парламент предусматривает 150 мест. Среди кандидатов значатся Ираклий Кобахидзе от Грузинской мечты, Тинатин Бокучава от Единого национального движения и Мамука Хазарадзе от партии Лело для Грузии.

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#сша
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Песков: договор между РФ и КНДР подразумевает сотрудничество во всех сферах
15 октября 2024, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, данным договором и его принципами Россия и КНДР руководствуются при дальнейшем развитии отношений. Примечательно, что детали содержания договора Песков не уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который был подписан 19 июня текущего года. Данное соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану
15 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/butenkow

Удар по Ирану согласовали израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава МО Йоав Галант, передает телерадиокомпания Kan во вторник, 15 октября.
«Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров», — уточнили журналисты.
Иранская сторона негативно отреагировала на ликвидацию Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представитель правительства исламской республики отмечал, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.

Затем, 1 октября, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, проведя массированный удар. В ЦАХАЛе подчеркнули, что для Ирана будут последствия.

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На Западе выступили с жестким обращением к НАТО
Малинен: НАТО стала главной ложью Европы за последние десятилетия
15 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО стала главным символом обмана европейцев. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.
Согласно мнению Малинена, Североатлантический альянс — это самая значительная ложь с «момента создания Третьего рейха».

Профессор отметил, что начиная с 2022 года, альянс ведет прокси-войну против РФ.

Ранее Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы в настоящее время является НАТО.

Напомним, финские военные в этом году примут участие в ядерных учениях блока, которые будут называться Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, планируется осуществить в ноябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Рютте заявил, что России не запугать НАТО
Генсек Рютте: России не запугать НАТО, альянс продолжит поддерживать Украину
15 октября 2024, 08:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене, передает Reuters.
По словам Рютте, союзники Украины по НАТО продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что глава российского государства Владимир Путин не добьется своих целей, и Украина одержит победу в нынешнем противостоянии.

Напомним, в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский встретился с новым генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что на фоне приближающихся холодов стране и блоку важно реализовать все договоренности относительно передачи Украине средств ПВО.

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Китай надеется на расширение военных связей с Россией
Зампред ЦВС КНР Чжан Юся выразил надежду на развитие военных связей с Россией
15 октября 2024, 06:47

Фото: istock/Zerbor

Зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выразил надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
«Мы надеемся, что стороны продолжат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Это позволит поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, защищать суверенитет и безопасность наших государств, а также совместно работать над поддержанием мира и стабильности в международном и региональном контексте», — отметил Чжан Юся, передает Министерство обороны Китая.
Сообщается, что встреча прошла в рамках укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на фоне общей заинтересованности в обеспечении безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.

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#россия
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РИА: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров
15 октября 2024, 06:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.
Он сделал это заявление во время выступления в формате «таунхолл» в штате Пенсильвания.

«Я собираюсь решить этот вопрос путем переговоров», — пообещал Трамп.
Он отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что при его администрации подобного конфликта «никогда бы не произошло».

Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за его подход к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Байден за более чем год не предпринимал попыток связаться с Путиным, что лишь усугубляет ситуацию.

Ранее политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось. Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.


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#заявление
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Песков: Россия будет представлена на конференции ООН по климату
15 октября 2024, 05:59

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в предстоящей конференции ООН по климату в Баку пока не принято.
Однако Россия обязательно будет представлена на мероприятии, подчеркнул Песков.

Конференция ООН по климату COP29 состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества на мероприятие во время саммита ШОС в июле. В настоящее время Азербайджан председательствует на конференции.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года. С соответствующим заявлением выступил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
15 октября 2024, 03:34

Фото: сайт Кремля

Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Костин сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

«Бразилия, как участник Римского статута, обязана арестовать его, если он осмелится посетить страну», — отметил Костин, подчеркнув, что невыполнение этого обязательства может создать опасный прецедент для международного правосудия.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит, но ответа на него еще не поступало.

Украина также недавно призывала Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад и объявила дипломатический демарш Монголии после визита российского президента.

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Пушков предостерег США от «самоубийственных игр» с ударами по России
15 октября 2024, 03:15

Фото: istock/sb2010

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет.
По его словам, такие действия могут привести к «потенциально самоубийственным последствиям» для США, что не отвечает их интересам.

«Даже если судьба поддерживаемой Западом Украины стоит на кону, удары Киева западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны. И думающие люди во власти это понимают», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в Белом доме должны находиться люди, способные мыслить стратегически и избегать решений, которые могут привести к глобальным последствиям.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявлял об ограничениях США на удары по российской территории, комментируя заявления Вашингтона.

Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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