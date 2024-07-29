Опубликованы фотографии украинских наемников в Африке

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Телеканал RT опубликовал фотографии, доказывающие, что украинские наемники поддерживают сепаратистов-туарегов в Африке.
Фотографии должен был опубликовать военный корреспондент «Grey Zone» Никита (псевдоним Белый и Пятисотый), но не успел: накануне он погиб в Мали. Предположительно, это могло произойти во время атаки туарегов на конвой ЧВК «Вагнер» и правительственных войск.
У Белого также была информация о том, что сепаратисты были вывезены в Украину и обучены управлению FPV-дронами.
В ночь на воскресенье, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.
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У Белого также была информация о том, что сепаратисты были вывезены в Украину и обучены управлению FPV-дронами.
В ночь на воскресенье, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.
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Александр Климов