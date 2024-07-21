Трамп пообещал урегулирование украинской конфликта до возможной инаугурации

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заявил, что в случае победы на выборах на пост американского лидера достигнет урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что его выступление транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.
Трамп обещал урегулировать украинский конфликт до своей потенциальной инаугурации. Он также заверил, что всеми силами избежит начала третьей мировой войны.
Ранее экс-хозяин Белого дома Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов после победы на выборах президента США. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему не составит труда урегулировать кризис еще до возможной инаугурации в январе 2025 года.
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Александр Климов