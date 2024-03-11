Орбан охарактеризовал возможное переизбрание Байдена словами «будет плохо»

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов
Премьер-министр Венгрии Орбан прокомментировал шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок в интервью телеканалу M1.
Премьер-министр Орбан оценил потенциальное переизбрание Байдена словами «будет плохо».
Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.
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«Это было бы плохо», – ответил премьер-министр на вопрос журналиста о том, что он думает о возможном переизбрании нынешнего американского лидера.
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Александр Климов