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ТАСС: Орбан посетит Грузию 28-29 октября

27 октября 2024, 21:11
Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Венгерский премьер Виктор Орбан посетит Грузию в период 28-29 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы кабмина Венгрии Берталана Хаваши. Он отметил, что премьер-министр станет первым посетившим республику зарубежным лидером после прошедших в ней парламентских выборов.
«По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе премьер-министр Виктор Орбан проведет официальные переговоры в Тбилиси в понедельник и вторник», — пояснил Хаваши.
Орбан поздравил правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой еще до подведения официальных итогов голосования накануне, 26 октября. В частности, политик писал, что «народ Грузии знает, что лучше для его страны».



Ранее сообщалось, что может начаться в Грузии после парламентских выборов.

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#венгрия
#грузия
#виктор орбан
#выборы
#новости
В Литве осудили призывы к войне с Россией
Вайткус: только предатели Литвы могут призывать к войне с Россией
27 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/diegograndi

Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус осудил распространяющиеся в стране призывы к войне с Россией. Об этом он заявил в эфире рутуб-канала Вальдман-LINE. По его словам, только предатели Литвы могут призывать к столкновению с Россией.
«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя <...> А такие призывы с марта 1922 года», — отметил он.
Вайткус считает, что Литва должна выбрать другой путь и выбрать мир «не после победы над Россией, а без войны с ней», так как его народ не может быть в безопасности, пока в соседних странах разгорается конфликт.

Ранее сообщалось, что Литва начала активно готовиться к «вторжению России», начав укреплять мосты на границе с Калининградской области при помощи так называемых «зубов дракона». В ближайшее время их собирались дополнить железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.

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#конфликт
#соглашение
#мир
#рф
#литва
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В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов
Депутат ГД Затулин: в Грузии может начаться цветная революция после выборов
27 октября 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

В Грузии после выборов могут попытаться устроить цветную революцию, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина. Он считает, что оппозиционеры просто так не отдадут победу «Грузинской мечте» и будут протестовать.
«Очень велика вероятность того, что сегодня-завтра может быть попытка силовым путем опротестовать результаты выборов, то есть устроить очередную цветную революцию в духе тех, специалистами которой являются на Западе», — прокомментировал парламентарий.
Ранее в Грузии к массовым протестам призывал политик Михаил Саакашвили. По мнению бывшего главы грузинской республики, «никто не должен войти в парламент».

Выборы в Грузии состоялись накануне, 26 октября. Большинство голосов избирателей набрала партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая правила в стране 12 лет.

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#грузия
#выборы
#новости
#госдума
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Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред
Данон: Иран поплатится за попытки угрожать и вредить Израилю
27 октября 2024, 20:55

Фото: iStock/Zeferli

Иран ждет расплата за попытки угрожать и вредить Израилю, заявил постпред еврейского государства при ООН Дани Данон. Таким образом он отреагировал на требование Тегерана провести срочное заседание Совбеза ООН после израильского авиаудара.
«Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси, и пока он продолжает угрожать и пытаться навредить нам, он будет расплачиваться», — написал Данон.
По словам постпреда, Израиль не изменит своей политики и будет защищать своих граждан всеми доступными ему средствами. При этом заявление Ирана о том, что израильский авиаудар нарушает международное право, он назвал нелепым.

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#иран
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На Украине предложили штрафовать чиновников с фиктивной инвалидностью
В офисе Зеленского предложили штрафовать чиновников за фиктивную инвалидность
27 октября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/reflection_art

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предложил штрафовать чиновников за незаконное оформление пенсионных выплат в двойном размере в пользу государства. Об этом пишут журналисты местного издания «Судебно-юридическая газета».
«Должны это (пенсионные выплаты — прим. ред.) вернуть и заплатить столько же сверху», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что размеры штрафных санкций должны быть равны сумме, на которую обворовывался госбюджет за три-четыре года. Кроме того, гражданина следует лишать, по мнению Подоляка, возможности занимать должности в течение пяти и более лет.

Ранее на Украине произошел скандал, связанный с незаконным оформлением инвалидности.

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#новости
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Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии из-за парламентских выборов
27 октября 2024, 20:47

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал начать массовые протесты из-за поражения оппозиции на парламентских выборах. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях. По его мнению, «никто не должен войти в парламент».
«Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом и переживать о том, что нас обманули. Сейчас время для массовых протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и мы люди, которые не потерпят несправедливости. Мы не можем терять ни минуты», — написал он.
Ранее лидер созданной Саакашвили партии «Единство — национальное движение» Тинатин Бокучава отказалась участвовать в работе парламента из-за результатов выборов, а другая партия оппозиции «Коалиция за перемены» отвергла депутатские мандаты и финансирование из госбюджета. Еще одна политическая сила «Гахария за Грузию» обратились к своим сторонникам, чтобы те придерживались «разумных форм протеста».

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#протесты
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Европарламент заявил о нарушениях и запугивании на выборах в парламент Грузии
27 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Европарламент заявил о нарушениях, а также об атмосфере ненависти и запугивания на парламентских выборах в Грузии, а сама страна якобы отходит от демократии. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.
«Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены», — приводят слова испанского евродепутата Антонио Лопез-Истуриз Уайта, назначенного главой делегации ЕП на выборах в Грузии.
По его словам, делегация видела хаос и насилие на некоторых участках, наблюдала за вбросами бюллетеней и нарушением тайны голосования. Евродепутат также пожаловался, что перед выборами транслировались тезисы критической направленности в сторону Евросоюза и Запада.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией и будет проводить политику в национальных интересах.

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#грузия
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#выборы
#парламент
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В США сулят проблемы Киеву даже при победе Харрис
Bloomberg: Украину ждут проблемы с поддержкой от США даже при победе Харрис
27 октября 2024, 19:49

Фото: iStock/YayaErnst

Украину ждут большие проблемы с поддержкой от США, даже если победит кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. Отмечается, что при Трампе в Белом доме у Киева и вовсе резко сократятся все возможности.
По словам источников, в случае победы Харрис у Штатов все равно будут трудности с организацией новых пакетов помощи, так как «вероятно, будет сложно добиться существенной финансовой поддержки от Конгресса».

Ранее в Минобороны США сообщали, что с начала конфликта Штаты выделили военную помощь Украине общей суммой более 59 млрд долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.

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#расходы
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Дуда: система укреплений «Восточный щит» в Польше станет «Железным занавесом»
27 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строящаяся на границе с Белоруссией и Россией система оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса». Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.
«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «Железного занавеса», — отметил он.
Однако Дуда сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.

Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.

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#польша
#рф
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На Украине назвали настоящую цель приезда главы Пентагона в Киев
Дубинский: Остин дал Зеленскому взятку за удержание Покровска до избрания Харрис
27 октября 2024, 17:33

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остина во время визита в Киев дал Владимиру Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска (украинское название — Покровск) и удерживал его, дабы не подорвать избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Остин, получается, привез «величайшему» и «покорителю Сибири» взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис», — написал он.
Дубинский отметил, что очередной транш на 800 млн долларов, о котором объявили по приезду Остина, не смогут использовать по назначению из-за множества обстоятельств: от секретных договоренностей до невозможности корректного учета расходов.
«То есть освоить из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и «дальнобою» до выборов. Нормально. Надо брать», — заключил депутат.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт рано или поздно завершится переговорами, однако подчеркнул, что Штаты продолжать снабжать Киев оружием и деньгами до тех пор, пока тот сам не решится на переговоры.
«Этот конфликт завершится переговорами в какой-то момент», — отметил глава Пентагона.

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