ТАСС: Орбан посетит Грузию 28-29 октября

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Венгерский премьер Виктор Орбан посетит Грузию в период 28-29 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы кабмина Венгрии Берталана Хаваши. Он отметил, что премьер-министр станет первым посетившим республику зарубежным лидером после прошедших в ней парламентских выборов.
«По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе премьер-министр Виктор Орбан проведет официальные переговоры в Тбилиси в понедельник и вторник», — пояснил Хаваши.Орбан поздравил правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой еще до подведения официальных итогов голосования накануне, 26 октября. В частности, политик писал, что «народ Грузии знает, что лучше для его страны».
Ранее сообщалось, что может начаться в Грузии после парламентских выборов.
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