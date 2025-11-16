Послы России в Бельгии опровергли обвинения Прево в ударах по гражданским объектам

16 ноября 2025, 16:50

Послы России в Бельгии: обвинения Прево в ударах по гражданским объектам ложь

Фото: istockphoto/macky_ch

Посольство России в Бельгии охарактеризовало как «полную ложь» заявления главы бельгийского МИД Максима Прево о том, что удары России по Украине якобы целенаправленно наносятся по мирным гражданам.





Соответствующее заявление есть в телеграм-канале дипмиссии.





«Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь», — говорится в публикации.