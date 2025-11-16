Послы России в Бельгии опровергли обвинения Прево в ударах по гражданским объектам
Послы России в Бельгии: обвинения Прево в ударах по гражданским объектам ложь
Посольство России в Бельгии охарактеризовало как «полную ложь» заявления главы бельгийского МИД Максима Прево о том, что удары России по Украине якобы целенаправленно наносятся по мирным гражданам.
Соответствующее заявление есть в телеграм-канале дипмиссии.
«Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь», — говорится в публикации.Накануне Прево утверждал, что эти удары представляют собой военные преступления и пообещал дальнейшее наращивание давления ЕС на Москву.
Ранее сообщалось, что МИД Франции пообещал больше давить на Россию после ударов по Украине.