Орбан раскрыл, на чьей стороне время в украинском конфликте

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева, однако на Западе считают иначе.
Он пояснил, что Венгрия хотела бы добиться мирного урегулирования конфликта, и страна на это выделяла деньги. Однако, по мнению Орбана, на Западе думают, что время на стороне Украины и союзников, и со временем ситуация для Киева улучшится.
Он также дал понять, что Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики.
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«Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?» - рассуждает Орбан.
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Элина Позднякова