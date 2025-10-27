Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве

27 октября 2025, 16:43

Цой Сон Хи (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.





Российский лидер попросил передать наилучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Он также отметил, что развитие отношений между Москвой и Пхеньяном «идет по плану».



Кроме того, Путин напомнил о своих предыдущих переговорах с Ким Чен Ыном в Китае, где стороны обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития», — сказал он.